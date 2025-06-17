Karne basım tarihi 2025: Karneler basıl mı, ne zaman basılacak?

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2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler yaz tatilinin başlaması için de gün saymaya devam ediyor.

Yoğun bir ders yılının ardından 3 aylık tatil sürecine başlamak için sabırsızlanan öğrenciler karnelerin basılıp basılmadığı konusunda meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Yalnızca öğrenciler değil aynı zamanda velilerde çocuklarının akademik performansını değerlendirmek ve yaz tatili planlarını yapmak için karne basım tarihlerini araştırıyor. Peki, Karneler basıl mı, ne zaman basılacak? İşte, karne basım tarihi 2025…

KARENELER NE ZAMAN BASILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, karneler ikinci dönem için 20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak.

Karne basım süreci, genellikle karnelerin dağıtılacağı haftanın başında, yani Pazartesi ve Salı günleri tamamlanıyor. Ancak bazı okullarda bu süreç, Çarşamba gününe kadar uzayabiliyor.

Karne basımı, öğretmenlerin not girişlerini tamamlamasının ardından e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

e-Okul sisteminde not girişleri ve devamsızlık kayıtları, karne basımından önce sonlandırılıyor. İkinci dönem için ise karne basımları 17-18 Haziran 2025 tarihlerinde bitmiş olacak.