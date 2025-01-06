Kars, Ardahan diyen yanıldı! Türkiye’nin en soğuk yeri bakın neresi oldu

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Kış ayları her ne kadar batıda yer alan illerde çok fazla hissedilmiyor olsa da durum doğu illerinde bambaşka seyrediyor.

Termometrelerin eksi dereceleri gösterdiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde ölçülen hava sıcaklıkları ile birlikte Türkiye’nin en soğuk ilçesi belli oldu.

Meteoroloji verilerine göre belirlenen Türkiye’nin en soğuk ilçesi -28,2 derece ile Erzurum Tekman ilçesi oldu.

Termometrelerin soğuktan donduğu Tekman’da soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluşması da dikkat çekti.

1800 RAKIMADA YER ALIYOR

Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçen 1800 rakımda yer alan Tekman’da gece termometreler -28,2'yi gösterdi. Erzurum'a 152 kilometre uzaklıkta ve 1800 rakımda bulunan Tekman ilçesi adeta buz kesti.