Kaşar peynirinde büyük hile ortaya çıktı: Bakanlık marka marka açıkladı

Haber Merkezi

Son dönemde art arda gelen gıda skandalları, vatandaşın sofralarındaki güveni sarsıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

11 Şubat’ta yayımladığı son listede 3 farklı markaya ait 4 kaşar peyniri ürününün uygunsuz bulunduğunu duyurdu.

BİTKİSEL YAĞ TESPİT EDİLDİ

Bu ürünlerden birinde keçi ve koyun sütü bulunmadığı belirlendi. Diğer üç üründe ise bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte hileli kaşar peyniri ürünlerinin listesi: