Kasım 2024 Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne kadar? İşte son ödeme tarihi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor.

2024 yılının bitmesine artık kısa bir süre kalmasıyla aile destek ödemeleri için sona gelindi.

Eğitim, sağlık, barınma gibi farklı kategorilerde yapılan ödemelerin 2024 sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti. Kasım ayıyla beraber ödeme takvimi de gündeme geldi.

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Ekim ayı için toplam 3,7 milyar TL ödeme yapıldığını ifade etmişti.

Peki 2024 Kasım Aile destek ödemesi yattı mı ne zaman yatacak? Aile destek parası ne kadar? İşte Aile destek ödemesi e-devlet sorgulama ekranı...

KASIM 2024 ÖDEMELERİ YATTI MI

Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Destek ödemesinin ayın 15'i civarında yapılacağı öngörülüyor.

KAÇ TL ÖDENECEK

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

E-DEVLET EKRANI