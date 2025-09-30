Kasım ara tatil ne zaman? 2025/2026 MEB ara tatil takvimi...

2025/2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü itibariyle başladı.

Yaz tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmen geçtiğimiz haftalarda ders başı yaptı.

Okulların açılmasının ardından arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında ise Kasım ara tatilin ne zaman başlayacağı konusu yer aldı.

Öğrenciler ara tatilin başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Peki, Kasım ara tatil ne zaman? İşte, MEB ara tatil takvimi..

Kasım ara tatili ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili (sömestr) ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.