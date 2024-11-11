Kasım ayı ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yoğun geçen eğitim dönemine 9 günlük bir ara vererek tatile başladı.
Öğretmenler ise 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ara tatil seminerlerini okula gitmeden, çevrim içi olarak tamamlayabilecek.
Tatilin başlamasıyla öğrencilerin ve velilerin gözleri yeniden çalacak olan ders zili tarihine çevrildi.
Peki, kasım ayı ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler…
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayarak 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatil boyunca öğrenciler, derslerden uzaklaşıp 9 gün süresince dinlenme fırsatı bulacak.
Ara tatil sonrası, öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.