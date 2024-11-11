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Kasım ayı ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Kasım ayı ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Okullarda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Gözler tatil süresine çevrildi. Peki, ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB takvimi…