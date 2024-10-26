Kasım ayında ne ekilir? İşte kasım ayında ekilen bitkiler...

Hüseyin Topuz

Kasım ayı, tarım takviminde sonbaharın ortalarına denk gelmesiyle beraber birçok ürün için ekim dönemi olarak değerlendirilir.

Hava sıcaklıklarının giderek düştüğü bu dönemde, toprak hala sıcaklık tutarken bitkiler köklerini daha iyi geliştirebilir.

Kasım ayında ekilecek ürünlerin başında kışa dayanıklı olan sebzeler, yeşillikler ve tahıllar gelir.

Özellikle ıspanak, pazı, roka, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, havuç, sarımsak, soğan gibi kök sebzeler ve bazı tahıllar kasımda ekime uygundur.

Bu mevsimsel ekim, hem taze sebze ihtiyacını karşılamak hem de toprak yapısını güçlendirmek için verimli bir zaman sağlar.

İşte Kasım ayında ekebileceğiniz bazı bitkiler...

Sarımsak: Kasım ayında toprağa ekilir, ilkbaharda hasat edilir.

Soğan: Soğanlar da kışa dayanıklı olduğu için bu dönemde ekilebilir.

Havuç: Havuç tohumları da Kasım ayında ekilebilir.

Lahana: Kış aylarında yetişebilen bir diğer sebzedir.

Ispanak ve pazı: Soğuğa dayanıklıdır, bu yüzden sonbahar sonunda ekilebilir.

Marul ve roka: Hızlı büyüyen yeşilliklerdir, soğuk havalarda da yetişebilir.

Maydanoz ve dereotu: Ilık iklimlerde yıl boyunca ekilebilir, ancak Kasım ayı ekim için de uygundur.

Bezelye: Soğuk havalara dayanıklıdır ve erken ilkbaharda hasat edilmek üzere Kasım ayında ekilebilir.

Kasım ayında ekim yaparken, bitkilerin toprak özelliklerine ve iklim koşullarına dikkat etmek gerekir. Ayrıca, don riski olan bölgelerde ekim yaparken hafif bir örtü kullanarak bitkileri korumak faydalı olabilir.