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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri...