Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Bu sezon evinde oynadığı ilk iki Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında galibiyet istiyor.
Öte yandan Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'de 4 maça çıkan Fenerbahçe 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanan ve lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda attığı 19 gole karşılık sadece üç gol yedi.
Futbolseverler Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
İşte, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının detayları...
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Eylül Pazar (bugün) günü saat 17:00'de oynanacak.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.