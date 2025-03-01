Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 20 galibiyet 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar 64 puan ile zirvede yer alıyor.

Öte yandan Kasımpaşa ise bu sezon 24 maçta topladığı 31 puan ile 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında ligin ilk yarısında Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Futbolseverler Kasımpaşa ve Galatasaray arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte, Kasımpaşa - Galatasaray maçının detayları...

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 2 Mart 2025 Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.