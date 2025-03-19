Yağmur Uçar

Eğer size ait bir evde eşinizin anne ve babası oturuyorsa...

Bu şartlarda kira da almıyorsunuz ve vergi beyanı yapmak gereği duymuyorsunuz. Ancak yine de yapmanız gereken bir işlem var.

"Kayınvalide vergisi", adıyla şaşırttı ve merak konusu oldu.

Peki; Kayınvalide vergisi nedir? Kimler ödeyecek? İşte konunun detayları...

KAYINVALİDE VERGİSİ NEDİR

Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak ve vergi uyumunu artırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalar yürütüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı evlerinde kaynanasını, kardeşini, ablasını oturtanları mercek altına aldı.

Yaklaşık 2 milyon konut tespit edildi.

Bu kapsamda, "Evde kayınvalide oturuyor" diye kira gelir beyanı vermeyenler için açıklama geldi.

Bu kişilerin evin emlak vergisinin yüzde 5’i kadar vergi ödemesi gerekiyor.