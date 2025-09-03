Kayıt parası isteyen okul nereye şikayet edilir 2025

8 Eylül'de tüm kademelerde başlayacak okullarda kayıt işlemleri yapılıyor.

Okul kaydı yaptıran veliler okul kayıt ücreti vermenin zorunlu olup olmadığını araştırıyor.

Devlet okulu kayıt işlemleri sırasında ailelerden ücret talep eden okulların nereye nasıl şikayet edileceği ise merak konusu.

Peki, okul kayıt ücreti mecburi mi, devlet okullarında kayıt ücreti vermek zorunlu mu, değil mi? Kayıt parası isteyen okul nereye şikayet edilir? İşte, Milli Eğitim Bakanı okul kayıt ücreti açıklaması...

OKULLARDA KAYIT ÜCRETİ VAR MI

Bakan Tekin, okullarda kayıt ücreti alınıp alınmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken şöyle konuştu:

"Bu şekilde, 'Kayıt ücreti alınıyor' ifadesi öğretmen ve idareci arkadaşlarımızı zan altında bırakabilecek ciddi itham. 'Kayıt ücreti isteniyor' denmesi biraz abes açıkçası. Bunu kabul etmiyorum. Bunu okuldaki idarecilerimize karşı itibar sarsıcı bir söylem olarak değerlendiriyorum. Bu yıl okullar açılmadan önce 43 maddelik genelge gönderdik. Israrlı bir şekilde okullarımıza, 'Kayıt ve benzeri ücretlerle velilerden ücret alınmaması, alan kişilerle ilgili işlem yapılması' ifadelerini kullandık. 'Kayıt ücreti ya da zorla ücret alınıyor' ifadesi gerçekleri yansıtmıyor. Hala bu konuda şikayeti olan varsa Bakanlığımıza ulaşsınlar gereğini yapalım. Para vermeyen öğrenciyi kayıt etmiyorum diye bir şey yok."

ŞİKAYET ADRESİ

Vatandaşlar kayıt ya da zorunlu bağış adı altında ücret talep eden okulları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattından şikayet edebiliyorlar.