Kayseri merkezli tekstil devi iflas bayrağını çekti! Avrupa’ya satış yapıyordu

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Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas bayrağını çekti.

Uzun bir süredir mali sıkıntılarla boğuşan YD Dokuma, kilim, paspas, halı ihracatlarıyla sektörde önemli bir yere sahipti. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulanan firma hakkında mahkeme kararı çıktı.

Türkiye’nin önemli halı üreticileri arasında yer alan firma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle hem Türkiye hem de Avrupa’da önde gelen tekstil devleri arasında yer alıyordu.

KONKORDATO SÜRECİNDEN ÇIKAMADI!

Kayseri merkezli tekstil devi geçtiğimiz aylarda Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirketin finansal durumunu değerlendirmek üzere 3 aylık geçici mühlet kararı vermiş, ardından bu süre 2 ay daha uzatılarak 30 Ocak 2025’e kadar ek süre tanınmıştı.

Ancak tanınan ek sürelerde firmanın darboğazdan çıkması için yeterli olmadı. Mali durumunda herhangi bir düzelme kaydedemeyen şirket hakkında mahkeme son kararını verdi.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 19 Mart 2025 tarihinde görülen davada, YD Dokuma’nın konkordato talebi reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.