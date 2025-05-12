Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kayserispor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek.

Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Kayserispor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 32 maçta topladığı 41 puan ile 13. sırada yer alıyor.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ise bu sezon oynadığı 32 maçta topladığı 43 puan ile 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı ev sahibi Antalyaspor 2-0 kazanmıştı.

Futbolseverler Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman?

Kayserispor - Antalyaspor maçı 12 Mayıs Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.