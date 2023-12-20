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Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın merak edilenleri...