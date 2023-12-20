Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçın büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar 15 maçta elde ettiği 29 puan ile ligin 3. sırasında yer alıyor.
Kayserispor ligde oynadığı son maçta Pendikspor'u 2-0 mağlup edecek 3 puanın sahibi oldu.
Öte yandan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ise 15 maçta topladığı 40 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Sarı lacivertliler ligdeki son maçında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Futbolseverler Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Çarşamba (bugün) günü saat 17:00'de oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.