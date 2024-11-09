Kedi anneleri bayram edecek! A101'de mama festivali: 1 alana 1 bedava...

Yağmur Dinç
Evcil hayvan sahipleri için müjde!
A101, 14-20 Kasım tarihleri arasında evcil dostlarımıza özel büyük bir fırsat sunuyor.
1 alana 1 bedava kampanyasıyla, kedi mamalarında indirim başlayacak.
Kedi annelerinin cebini düşünen kampanyada birbirinden farklı mamalar olacak.
İşte A101 kedi mamalarında 1 alana 1 bedava fırsatları...
Felix ton balıklı kedi yaş maması 85 g: 25,90 TL
Felix somonlu kedi yaş maması 85 g: 25,90 TL
Felix sığır etli kedi yaş maması 85 g: 25,90 TL
Felix somonlu kedi yaş maması 400 g: 89,90 TL
Gourmet Gold sığır etli yaş kedi maması 85 g: 39,95 TL
Gourmet Gold konserve tavuklu kedi maması 85 g: 39,95 TL
Friskies kuru kedi maması 300 g: 59,90 TL
Friskies somonlu yaş mama 85 g: 21,90 TL
Friskies kümes hayvanlı kedi maması 1.5 kilo: 310 TL