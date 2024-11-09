Kedi anneleri bayram edecek! A101'de mama festivali: 1 alana 1 bedava...
Yağmur Dinç

Evcil hayvan sahipleri için müjde!

A101, 14-20 Kasım tarihleri arasında evcil dostlarımıza özel büyük bir fırsat sunuyor.

1 alana 1 bedava kampanyasıyla, kedi mamalarında indirim başlayacak.

Kedi annelerinin cebini düşünen kampanyada birbirinden farklı mamalar olacak.

İşte A101 kedi mamalarında 1 alana 1 bedava fırsatları...

Felix ton balıklı kedi yaş maması 85 g: 25,90 TL

Felix somonlu kedi yaş maması 85 g: 25,90 TL

Felix sığır etli kedi yaş maması 85 g: 25,90 TL

Felix somonlu kedi yaş maması 400 g: 89,90 TL

Gourmet Gold sığır etli yaş kedi maması 85 g: 39,95 TL

Gourmet Gold konserve tavuklu kedi maması 85 g: 39,95 TL

Friskies kuru kedi maması 300 g: 59,90 TL

Friskies somonlu yaş mama 85 g: 21,90 TL

Friskies kümes hayvanlı kedi maması 1.5 kilo: 310 TL

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Yağmur Dinç
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