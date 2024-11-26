Kedi sahipleri dikkat: Beslemek yasaklandı! Evinde olan bunu yapacak

Haber Merkezi

Hollanda hükümeti, genetik manipülasyonla üretilen tüysüz kediler ve kıvrık kulaklı kedilerle ilgili önemli bir karar aldı.

Yeni yasaya göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu tür kedilerin sahiplenilmesi yasaklanacak. Yasa, bu kedilerin gösteri ve yarışmalara katılmasını da engelleyecek.

Genetik değişiklikler nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bu kedilerle ilgili endişeler, yasağın getirilmesinin başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Hollanda'daki veterinerler, tüysüz ve kıvrık kulaklı kedilerin, genetik değişiklikler nedeniyle daha fazla acı çekebileceğine dikkat çekiyor.

Yasa ile birlikte, bu kedilere sahip olan kişilere de bir yükümlülük getirilecek. Mevcut sahipler, kedilerinin önceki sahiplenildiğini kanıtlamak için onlara çip taktırmak zorunda kalacaklar.

GENETİK HASTALIKLARI VAR

Tüysüz Sphynx kedileri, estetik görünümleriyle dikkat çekse de sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Tüy ve bıyık eksikliği nedeniyle çevrelerini algılamakta zorluk çeken bu kediler, cilt problemleri ve soğuğa karşı aşırı hassasiyet gibi ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Benzer şekilde, kıvrık kulaklarıyla tanınan Scottish Fold kedileri, genetik mutasyonun getirdiği kıkırdak sorunları nedeniyle yoğun ağrılara maruz kalıyor.

Kulak, bacak ve kuyruklardaki kıkırdak büyümeleri, bu türün yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor.

Hükümet, bu kedilerin sadece sahiplenilmesini değil, sosyal medyada ve reklamlarda sergilenmesini de yasaklamak istiyor.

Amaç, bu kedilerin popülerliğini azaltarak genetik manipülasyonun talep görmesini engellemek. Ancak yetkililer bu yasağın “aşırı katı” olup olmadığını tartışıyor.