Kediler depremi önceden hissedebilir mi? İşte yanıtı...

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Depremler, insanlar için öngörülemez doğa olayları arasında yer alırken, bazı hayvanların bu felaketleri önceden hissedebildiği uzun yıllardır tartışılan bir konu.

Özellikle kediler, hassas yapıları ve farklı davranışlarıyla sık sık depremler öncesinde sıra dışı tepkiler verdikleri gözlemlenen hayvanlardan biri.

Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde yaşayan vatandaşlar, kedilerin ve köpeklerin ani hareketlerinden veya saklanma eğilimlerinden sonra depremlerin geldiğini sıkça dile getiriyor.

Peki, kediler gerçekten depremi önceden hissedebilir mi? İşte detaylar...

Uzmanlara göre kediler, insanların duyamayacağı kadar düşük frekanstaki sesleri algılayabilir. Bu da onların yer altındaki küçük sarsıntıları ve titreşimleri bizden çok daha önce fark etmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca, kedi davranışları üzerine yapılan gözlemler, bazı kedilerin deprem öncesinde huzursuzlandığını, saklanma eğilimi gösterdiğini ve alışılmadık şekilde miyavladığını ortaya koyuyor.

Birçok bilim insanı, hayvanların deprem öncesinde farklı davranışlar sergilediğini kabul etse de, bunun net bir şekilde kanıtlanması hala zor.

Japonya, İtalya ve Çin gibi sık sık deprem yaşayan ülkelerde yapılan araştırmalarda, kedilerin ve diğer evcil hayvanların depremden kısa süre önce garip davranışlar sergilediği kaydedildi.

Ancak bu davranışların tüm hayvanlarda tutarlı biçimde gözlenememesi, konu üzerindeki belirsizlikleri sürdürüyor.