Kediler Neden Hep Sol Taraflarında Uyur? Bilimsel Gerçek Gün Yüzüne Çıktı!

Kediler, en sevimli evcil hayvanlardan...

Her hareketleri aslında bir gizem taşıyor.

Gün boyunca pencere önlerinde, koltuk kenarlarında ya da sahibinin tam dizinde kıvrılıp uyuyan bu sevimli canlıların, aslında hangi tarafa yattıkları bile bilim insanlarının dikkatinden kaçmadı.

Ve şimdi ortaya çıktı ki, kedilerin uyurken sol taraflarına yatma eğilimi, sadece rastgele bir tercih değilmiş.

Araştırmacılar, kedilerin uyurken tercih ettikleri pozisyonları inceleyerek ilginç bir bulguya ulaştı.

SOLA YATIYORSA DİKKAT

Kedinizin hangi tarafa yatmayı tercih ettiğini gözlemlemek, onun ruh hali hakkında ipuçları verebilir.

Kediler, kendilerini güvende hissettiklerinde ve rahat olduklarında daha çok sol taraflarında uyuyor. Bu davranış, aynı zamanda kalp atışlarını düzenlemeye ve iç organlara baskıyı azaltmaya da yardımcı olabiliyor.

Ancak sürekli pozisyon değiştiriyorsa veya hep tetikte görünüyorsa, bu bir stres belirtisi olabilir