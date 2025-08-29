Kediler neden meyve sevmez? Şaşırtan gerçek...

Evcil hayvan sahiplerinin sıkça merak ettiği konulardan biri de kedilerin meyve yiyip yiyemeyeceğidir.

Özellikle insanlar için sağlıklı olan birçok meyve, kediler için cazip gelmez. Bunun nedeni ise onların farklı beslenme alışkanlıklarına dayanır.

Kediler doğaları gereği tamamen etçil hayvanlardır ve tat alma duyuları insanlardan oldukça farklıdır. Şeker tadını alamadıkları için meyveler onlara lezzetli gelmez.

Ayrıca bazı meyveler kediler için zararlı olabilir ve sindirim sorunlarına yol açabilir.

Peki, kedilerin neden meyve yemediğini ve hangi meyvelerden uzak durmaları gerektiğini biliyor musunuz? İşte detaylar...

Kediler neden meyve yemezler?

Kediler doğaları gereği obligat etçil canlılardır, yani beslenmelerini büyük ölçüde hayvansal proteinlerden karşılamak zorundadırlar. Bu nedenle meyveler onların metabolizması için gerekli bir besin grubu değildir.

Ayrıca kedilerin tat alma duyuları insanlardan farklıdır; şeker tadını algılayamazlar. Bu yüzden meyveler onlara çekici gelmez. Bazı meyveler ise kediler için zararlı olabilir.

Örneğin üzüm ve kuru üzüm böbrek sorunlarına, narenciye türleri mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Elma çekirdeği, kiraz çekirdeği ve kayısı çekirdeği gibi kısımlar ise toksik maddeler içerir.

Kedilere güvenli olabilecek az miktarda meyve arasında muz ve kavun sayılabilir, fakat bunların da çok nadiren ve ölçülü şekilde verilmesi gerekir.