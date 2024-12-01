Kedilerin hapşırmasının sebebi bakın neymiş!

Hüseyin Topuz

Hapşırma, kedilerin burunlarında veya solunum yollarında rahatsızlık hissettiklerinde verdikleri doğal bir tepkidir.

Bu rahatsızlık, toz, polen, yabancı cisimler veya güçlü kokular gibi çevresel etkenlerden kaynaklanabilir.

Ayrıca, kedilerdeki hapşırma, solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, dental problemler veya daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Kediniz sık sık hapşırıyorsa veya başka semptomlar gösteriyorsa, bir veteriner hekime danışmanız önemlidir.

Kediler çeşitli nedenlerden dolayı hapşırabilir. İşte bunlardan bazıları...

Alerjiler

Kediler, polen, toz, küf veya kimyasal maddeler gibi alerjenlere karşı hassas olabilir ve bu maddelerle temas ettiklerinde hapşırabilirler.

Enfeksiyonlar

Üst solunum yolu enfeksiyonları, bakteriyel veya viral olabilir. Özellikle kedilerde yaygın olan virüslerden biri olan Feline Herpes Virus (FHV) veya Feline Calicivirus (FCV) enfeksiyonları hapşırmaya neden olabilir.

Tahriş Edici Maddeler

Sigara dumanı, parfüm, temizlik ürünleri veya diğer kimyasallar gibi tahriş edici maddeler kedilerin solunum yollarını etkileyerek hapşırmalarına neden olabilir.

Yabancı Cisimler

Kedilerin burunlarına küçük yabancı cisimler (örneğin toz, ot parçaları) kaçabilir ve bu da hapşırmaya yol açabilir.

Diş Problemleri

Ağız ve diş sağlığı sorunları, özellikle üst diş köklerinde oluşan enfeksiyonlar, burun boşluğuna yayılabilir ve hapşırmaya neden olabilir.

Çevresel Faktörler

Ani ısı değişiklikleri veya havanın kuruluğu gibi çevresel faktörler de kedilerin hapşırmasına yol açabilir.

Kediniz sık sık hapşırıyorsa veya hapşırma diğer belirtilerle birlikte (göz akıntısı, burun akıntısı, iştahsızlık, halsizlik gibi) görülüyorsa, bir veteriner hekime başvurmanız önemlidir.