Kefire birkaç damla atın, savaşı kazanın... Bağışıklık sistemini güçlendirecek olan birkaç damlayı kefire sıkıp için, kış boyunca hastalık yüzü görmeyin.

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Kefir, süt veya bitki bazlı sıvılar gibi çeşitli sıvıların fermantasyonuyla yapılan bir tür probiyotik içecektir.

Genellikle kefir mayası veya kefir taneleri denilen maya ve bakteri kültürleri kullanılarak yapılır. Kefir mayası ve bakterileri, sıvıyı fermantasyon sürecine sokarak sıvının tat, koku ve kıvamını değiştirirler ve içeriklerinde yararlı mikroorganizmalar oluştururlar.

Düzenli kefir içmek, sindirim sağlığı, şişkinlik, ödem, mide ağrıları, bağırsak düzensizliği, halsizlik, kemik sızlamaları ve daha birçok rahatsızlık için şifadır.

Özellikle kefire ekleyeceğiniz birkaç damla limon, daha da mucizevi hale getirecektir.

İşte limonlu kefirin sağlığa faydaları...

Limonlu kefir etkisi

1 bardak kefire limon sıkıp içerseniz, hastalık savar bir içecek tüketmiş olursunuz.

Kefirde bulunan probiyotikler, bağışıklık sistemini destekleyebilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir. Limon ise C vitamini açısından zengin olup bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

Limonlu kefir, limonun doğal detoks özellikleriyle birleştiğinde vücudu temizlemeye ve toksinlerden arındırmayı sağlar.