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Kekik, pul biber, bal… Bakanlık tek tek ifşa etti: İçlerinden bakın ne çıktı

Kekik, pul biber, bal… Bakanlık tek tek ifşa etti: İçlerinden bakın ne çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini kamuoyuyla paylaştı. Listeye göre, bazı baharat markalarında uygunsuzluk tespit edildi.