Kekik, pul biber, bal… Bakanlık tek tek ifşa etti: İçlerinden bakın ne çıktı

Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Son güncellemede, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine yeni markalar eklendi.
Süt ürünleri, et ürünleri ve baharat gruplarında yapılan analizler sonucu, halk sağlığını tehdit eden birçok gıda ifşa edildi.
Son olarak birçok baharat markasında usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.
YABANCI MADDE TEPİT EDİLDİ
Bakanlığın yayınladığı listeye göre, İpekyolu ve Gezginci Baharat markalarının kekik ürünlerinde yabancı madde tespit edildi.
Ayrıca Itır marka acı pul biberde domates kullanıldığı ortaya çıktı. Son olarak Saf Natural Bal adlı markaya ait süzme çiçek balında taklit tespit edildi.