Keloğlan'ın Memleketi İlk Kez Ortaya Çıktı: Bakın Aslen Nereli...

Türkiye’nin en sevilen halk kahramanlarından biri olan Keloğlan hakkında, kökenine dair yeni bir iddia gündemde.

Efsanenin Çankırı’dan doğduğu konuşuluyor...

İddialara göre, Keloğlan'ın Ilgaz’dan Çankırı'ya kadar uzanan bir yaşam sürdüğüne dair halk arasında yaygın anlatılar bulunuyor.

TUZ TAŞIMIŞ

Efsaneye göre annesinin “Hadi oğlum hiç (tuz) al gel” diye gönderdiği Keloğlan, Ilgaz’dan Çankırı'ya tuz taşımış.

Çankırı Valiliği tarafından da sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Keloğlan Çerkeş tuz mağarasında yaşamış bir çobanmış.

Eşeğiyle kaya tuzu taşıdığı, hayal kurduğu ve bu nedenle hikâyenin burada şekillendiği anlatılıyor.