Kenelerin Favori Kan Grubu Ortaya Çıktı: Bu Kana Sahip Olanlar Dikkat!

Yağmur Uçar

Kene, ilkbahar ve yaz mevsiminde en çok karşılaşılan böcek türüdür.

Isırarak beslenen keneler, insanlarda ve hayvanlarda hastalıklara neden olabilen bakteri ve virüs bulaştırabilir.

Bu da lyme hastalığı, kırım Kongo kanamalı Ateşi ve Akdeniz benekli ateşi gibi hastalılara neden olabilir.

Çek Cumhuriyeti'nde bir üniversitede yapılan son çalışmalara göre kenelerin, bazı kan gruplarını daha çok sevdiği ortaya çıktı.

BU KAN GRUBUNA DİKKAT

Araştırmacılar, kenelerin tercih ettiği bazı kan gruplarını inceledi.

Deney sırasında Ixodes ricinus tipi keneler kontrollü bir ortama yerleştirildi ve çeşitli kan gruplarına maruz kaldı.

Araştırma bulguları, kenelerin ikinci tip kan grubu olan A (II) tercih ettiğini gösterdi.

Bu keşfi doğrulamak için deney birçok kez gerçekleştirildi ve aynı sonuçlar sürekli olarak elde edildi.