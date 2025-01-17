Kerem ilk 11’e dönecek mi? Benfica - Famalicao maçı o kanalda şifresiz...

Hüseyin Topuz

Portekiz Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Benfica'da gözler Famalicao karşılaşmasına çevrildi.

Sporting Lizbon ve Porto'nun ardından 3. sırada bulunan Benfica, 18. hafta mücadelesinde Famalicao takımıyla karşı karşıya gelecek.

Hugo Oliveira yönetimindeki Famalicao, bu sezon ligde çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alıyor.

Benfica’da son iki maça yedeklerde başlayan Kerem Aktürkoğlu’nun bu karşılaşmada kadroda olup olmadığı merak ediliyor.

Peki, Benfica - Famalicao maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Benfica - Famalicao maçı ne zaman?

Benfica - Famalicao maçı 17 Ocak Cuma (bugün) günü saat 23:15'te oynanacak.

Benfica - Famalicao mücadelesi TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Kerem ilk 11’e dönecek mi?

Sporting Lizbon ve Braga karşılaşmalarına yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu’nun Famalicao maçında ilk 11'de olması bekleniyor.