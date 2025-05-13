‘Kesinlikle Yemeyin’ uyarısı yapıldı! Peynirler raflardan kalkıyor: İşte, nedeni

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İngiltere merkezli popüler süpermarket zinciri Tesco mağazalarında satışı yapılan Le Superbe Raclette adlı peynir hakkında toplatılma kararı alındı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan denetimler sonucunda ilgili peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bu nedenle tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar art arda yapıldı.

Castelli UK tarafından üretilen yapılan Le Superbe Raclette’de tespit edilen Listeria bakterisinin sağlık açısından oldukça tehlikeli olan bakteriler arasında yer aldığı belirtildi.

KESİNLİKLE TÜKETMEYİN!

FSA tarafından yapılan açıklamada, bakterinin varlığının halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek düzeyde olduğu belirtildi. FSA, bu uyarının sadece Tesco mağazalarında satılan ürünler için geçerli olduğunu vurguladı.

Listeria bakterisi tespit edilen ürün bilgileri:

Ürün adı: Le Superbe Raclette (Muhteşem Raclette)

Paket boyutu: 150 gram

TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi): 12 Mayıs 2025

Üretici: Castelli UK Ltd