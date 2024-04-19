Kesme (has) altın yasaklandı mı? 1 gram kesme altın güncel fiyatı 2024 Kesme altının yasaklandığına dair iddialara açıklama gelirken, gram fiyatı da merak konusu oldu. İşte kesme altında son durum.

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Kuyumcuların kesme altın alım satım işlemi yapmayacağı iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

Yatırımcısını endişelendiren kesme altın, işçiliksiz olması sebebiyle sıkça tercih ediliyor.

Kesme altın konusunda resmi açıklama gelirken, gram fiyatı da merak ediliyor.

Peki, kesme yani has altın yasaklandı mı? Kesme altın gramı kaç lira? İşte güncel has altın fiyatı...

Kesme altın yasaklandı mı?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bazı yayın organlarında yer alan "81 ildeki kuyumcuların kesme altın alım ve satımı yapmama kararı aldı" şeklindeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Üzerinde, üretici rafineri ve kuyumcu firmasına ait isim veya logo, ayar ve taklit edilemeyen özel güvenlik desenleri bulunan çekili has/çekme altınların alınıp satılmasında bir kısıtlama olmadığını belirten Atayık, "Altın fiyatlarının yüksek seyrettiği, yaşadığımız böyle bir dönemde bu türden kaynağı belirtilmeden paylaşılan haberlere itibar edilmemesi, itidalli davranılması önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kesme (has) altın güncel fiyat

19 Nisan Cuma itibarıyla kesme altının gramı 2.488,940 liradan işlem görmektedir.