Kesmek yok; Meğerse limon böyle sıkılırmış! Oluk oluk akıyor...

Yağmur Dinç

Yemeklere lezzet veren C vitamini deposu limon, ekşi sulu bir aromaya sahip.

Limonu sıkmak için en bilinen yöntem ise ortadan ikiye kesmek.

Ancak, artık bu yöntemi bırakın...

Meğer herkes yanlış biliyormuş, limon bakın nasıl sıkılıyormuş...

DELİK AÇIN

Sadece bir kürdanla limonu del, suyunu kolayca kullan ve limonunun taze kalmasını sağlayın.

Üstelik bu yöntem sayesinde limonu ikiye kesmeyeceğinizden çok daha geç kuruyacak ve oksijen ile temas yüzeyi de azalacağından çok daha geç bozulacak .