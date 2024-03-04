Kilo aldırmıyor, aksine verdiriyor! Evde hazırlayacağınız bu çikolata göbek yağlarından eser bırakmıyor... Atıştırmalıklar kilo aldırır diyenlerin aksine bu çikolata göbek eritiyor. Evde kendi ellerinizle sadece 5 malzeme ile hazırlayacağınız çikolata tarifi ile metabolizmanızı uçuracaksınız. İşte, o çikolatanın tarifi…

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Özellikle soğuk havalarda vücudunuzun daha fazla ısınmaya ihtiyaç duyması nedeniyle tatlıya duyduğunuz ihtiyaçta artış gösterebiliyor.

Tatlıya ihtiyaç duyduğunuz anlarda iç sesinizde yankılanan kilo alırım kelimelerini rafa kaldıracak bir çikolata var ki bugüne dek yediğiniz tüm çikolataları unutturacak türden.

İster kahvaltı sırasında ister ara öğünlerinizde gönül rahatlığıyla tüketeceğiniz bu çikolata ile hem metabolizmanız motor misali çalışacak hem de göbek yağlarından kurtulacaksınız.

İşte, yağ eriten çikolata…

Beslenmenize olabildiğince dikkat etmenize ve düzenli egzersiz yapmanıza rağmen yaptığınız ufak kaçamaklar yüzünden aldığınız kiloları geri alıyorsanız tam size göre olacak o atıştırmalığı kendi ellerinizle hazırlayacaksınız.

Tatlı krizlerinin önüne geçecek hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de metabolizmanızın çalışma hızına hız katacak bu çikolata tarifi tam size göre.

İşte, sadece 5 malzeme ile göbek yağlarını eriten çikolata tarifi…

Malzemeler

250 gram kavrulmuş fındık (vitamin değeri kaybını önlemek için kavrulmamış fındık kullanılabilir)

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu

2 yemek kaşığı kakao (Ham kakao tozu kullanıyorsanız 3 yemek kaşığına kadar kullanabilirsiniz)

Yapılışı

Elinde kavrulmamış fındığı olan kişiler ise 180 derecelik fırında en az 15-20 dakika kadar fındıklarını kavurmalıdır.

Ardından fındıkları en az 4-5 dakika yağı çıkana kadar rondodan çekmeniz gerekiyor.

Krema haline gelen fındığın içerisine sırasıyla bal, keçiboynuzu tozu ve kakaoyu ekledikten iyi karıştırarak tadına doymayacağız çikolatayı elde edebilirsiniz.

Elde ettiğiniz çikolatayı buzdolabında ağzı kapalı bir kapalı bir şekilde bir haftadan uzun süre saklayabilirsiniz.

Çikolatayı bir öğünde 2 tatlı kaşığı kadar tüketmeniz yeterli olacaktır. Ancak kronik hastalığı bulunan kişilerin tüketmeden önce mutlaka uzmana danışması sağlıkları için yararlı olacaktır.