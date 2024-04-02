Kimse ne olduğunu anlayamadı! Star TV'nin iddialı dizisinden ani final kararı…

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Star TV'de geçtiğimiz ay yayın hayatına başlayan iddialı diziden sürpriz bir karar alındı. OGM Pictures imzalı "Yan Oda" dizisi, yayınladığı ilk günden bu yana reyting performansında hezimet yaşadı.
Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Melek Baykal ve Nazal Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde de reytingler düşük çıkınca, dizinin final bölümü çekilmeden bitmesine karar verildi.
Verilen bu kararın ardından geçtiğimiz hafta yayınlanan 4. bölümün final olduğu duyuruldu. Dizinin YouTube kanalında yayınlanan son bölüme bir gün sonra "(final)" ibaresi eklendi.