Kira artışında sınır kalkacak mı? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitiyor? Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen ek bir madde ile kira artışlarına belirli süreli olarak yüzde 25 oranında sınırlama getirilmişti. Getirilen bu süreli kararın ise ne zaman biteceği ve devamında kira artışının nasıl olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Peki kira artış sınırı ne zaman bitecek? İşte, tüm detaylar…

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8 Haziran 2022 tarihin Türk Borçlar Kanunu kapsamında alınan karar ile birlikte konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Belirli süreli olarak getirilen bu sınırlama ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Uzatılması kararının ardından bitiş tarihinin yaklaşması ile birlikte kira artışının nasıl olacağı hem konut sahipleri hem de kiracılar tarafından merak konusu olmuş durumda.

Vatandaşların merakla beklediği düzenleme değiştiği takdirde, kira artışları 12 aylık enflasyon ortalaması hesabına göre yapılacağı biliniyor. Peki kira artış sınırı devam edecek mi yoksa etmeyecek mi?

Kira artış sınırın devam etmesi…

Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı bir konuşmada, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez. Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak artış sınırının son durumuyla ilgili fikirlerini paylaşmıştı.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması ne zaman bitecek?

Türk Borlar Kanunu kapsamında kiralar üzerinde yapılan yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına bakılmaksızın ev sahiplerine en fazla yüzde 25 zam yapabilecekler.

Ancak, 1 Temmuz 2024'ten itibaren ise bu sınırlamanın kalkması bekleniyor ve kira artışlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılması öngörülüyor.