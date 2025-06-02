Kira zammı açıklandı mı, yüzde kaç? Haziran 2025 kira zammı

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Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Haziran ayında ev ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşmiş olacak.

Her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon rakamları kira artış oranlarını belirlemede de temel ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu süreçte özellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi veriler dikkatle takip ediliyor.

TÜFE, halkın günlük hayatta satın aldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat değişimlerini yansıtırken; ÜFE, üretim maliyetleri ve sanayi sektöründeki fiyat hareketliliklerini ortaya koyuyor.

Peki, Haziran ayı kira zammı ne zaman belli olacak ve artış oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

Haziran ayı kira artış oranı da 3 Haziran tarihinde netlik kazanacak.