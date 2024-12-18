Kiracılar dikkat! O hatayı yapan evinden oluyor

Haber Merkezi

Antalya’da yaşayan yüzde 63 engeli bulunan Emel Örün isimli bir kiracı belki de herkesin yaptığı o hata yüzünden evden çıkarılmasına karar verildi.

Sekiz yıldır dükkandan çevirerek oturduğu evin kirasının büyük bir kısmını elden ödemesinin ardından mahkemelik oldu.

Ev sahibi ile mahkemelik olan kiracı mahkemede haksız bulunmasının ardından tahliye kararıyla 10 gün içerisinde evden çıkarılmasına hükmedildi.

KİRAYI ELDEN ÖDEDİ EVİNDEN OLDU!

Örün, kiranın büyük bir kısmını elde, geri kalanını ise banka yoluyla ve senetle ödediğini savunsa da tahliye kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Uzun yıllardır elden ödenen kiranın senetlerle belgelendiği de belirtildi. Ancak son olarak yapılan ödemeye dair herhangi bir belgenin bulunmaması nedeniyle kira ödemediği gerekçesiyle tahliyesi istendi.