Kiracılar yandı! Bakan açıkladı, o tarihten sonra yüzde 25 sınırlaması olmayacak… 2023 yılının fahiş fiyat artışlarından dolayı en çok konuşulan konularından biri kira olmuştu. Yıl boyunca bir çok tartışmaya konu olan kiralar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaptı. Yüzde 25 sınırlaması kalkıyor…

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Yapılan zamların ardı arkası kesilmeden hep bir yenisinin yapıldığı 2023 yılının sonuna yaklaşırken Hazine ve Maliye Bakanı’ndan açıklama geldi.

Kiralar da yapılan fahiş fiyat artışları yaşanmış ve bu da barınma krizi yaşayan kiracıları mağdur etmişti.

Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için kirala yapılan zam oranlarının üst sınırını yüzde 25 olarak uygulayacak bir uygulama getirilmişti. Getirilen bu uygulama ile birlikte de ne yazık ki kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar son bulmamıştı.

Yüzde 25 sınırı o tarihte kalkıyor…

Sözcü’den Nedim Türkmen bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 3 gün önce basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda kiralara getirilen yüzde 25 sınırlamasının kaldırılacağını aktardığı söyledi.

Ayrıca Türkmen, Bakan Şişek’in toplantıda söylediklerine dair yazısında aktardıkları şu şekilde:

"Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak. Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."