Kirayı 18 ay devlet ödüyor! İstanbul'da 5.500, Ankara'da 4.500 TL; Herkes başvuruyor Kentsel dönüşüm kira yardımı kapsamında, vatandaşlara 18 ay boyunca ödeme yapılıyor. İl il belirlenen kira destekleri, 2024 yılında arttırıldı. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir kira yardımı detayları...

ensonhaber.com

Türkiye, kentsel dönüşüme giriyor.

Birçok ilde başlatılan ve desteklenen kentsel dönüşüm projeleri, vatandaşların yüzünü güldürüyor.

6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet alanında bulunduğu tespit edilen gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesine alınarak yıkılıp yeniden inşa ediliyor.

Bu esnada hükümet, vatandaşların mağdur olmaması adına her adımı atıyor.

Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahibi ve kiracıların mağdur olmaması için de kendilerine kentsel dönüşüm kira yardımı yapılıyor.

En fazla 18 ay boyunca verilen kentsel dönüşüm kira yardımında, illere göre fiyat belirleniyor.

Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belirlendi. Peki kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar oldu 2024? Kira yardımı nasıl alınır, kira desteği kimlere verilir? İşte ayrıntılar...

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web sitesinden ilan edilen rakamlara göre; kira destekleri

İstanbul'da 5 bin 500 liraya,

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500 liraya,

diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya,

diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi.

Başvuru süreci

Hak sahiplerinin kira yardımından faydalanabilmesi için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

Gerekli evraklar:

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi