Kırk yıllık deterjanı unutturur: İşte camları pırıl pırıl yapan yöntem

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Ev temizliğinde hijyen ve parlaklık arayan pek çok kişi, çözümü kimyasal temizlik ürünlerinde arıyor.

Ancak bu ürünler hem bütçeyi zorluyor hem de uzun vadede sağlığı tehdit ediyor.

Eskilerin yıllardır kullandığı doğal cam temizleme yöntemi yeniden gün yüzüne çıktı.

Bu yöntem, her evde bulunan basit malzemelerle camları iz ve leke bırakmadan tertemiz yapıyor.

CAMLARI IŞIL IŞIL PARLATIYOR

Piyasada satılan birçok yüzey temizleyici sprey, uzun vadede camlarda matlaşmaya ve iz kalıntılarına neden olabiliyor.

Ancak evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal bir yöntemle bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Beyaz sirke ve gazete kağıdı ikilisi, camlarınızda mucize yaratıyor.

Tek yapmanız gereken, temiz bir sprey şişesine saf beyaz sirke doldurup cam yüzeye püskürtmek. Ardından gazete kağıdıyla dairesel hareketler yaparak yüzeyi silin.

Bu yöntem sayesinde camlarda ne bez izi kalıyor ne de su damlası lekesi.