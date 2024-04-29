Kırkikindi yağışları ne zaman 2024? Kırk gün kuru yer kalmayacak...

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Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.
Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında kırkikindi yağışları denmiştir.
Lakin, endişelenmeyin; 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur.
Peki, Kırkikindi yağışları ne zaman başlar? Bu sene Kırkikindi yağmurları ne zaman başlayacak-bitecek? İşte takvim...
Kırkikindi yağışları ne zaman 2024?
Kırkikindi yağmurları, nisan yağmurlarından sonra başlar. Nisan yağmurlarının bitişi de mayıs ayının sonlarıdır. Yani genel olarak mayıs ayının sonlarında başlamaktadır.