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Kırkikindi yağışları ne zaman 2024? Kırk gün kuru yer kalmayacak...

Kırkikindi yağışları ne zaman 2024? Kırk gün kuru yer kalmayacak... 40 gün boyunca süreceğine inanılan kırkikindi yağmurları, ikindi vakitlerinde gerçekleşir. Peki, bu sene kırkikindi yağışları ne zaman? Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte hakkında bilgiler...