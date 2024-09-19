Kırmızı, Sarı, Yeşil… En sağlıklı elma bakın hangisiymiş Elma, faydaları ve lezzeti sayesinde en çok tüketilen meyvelerden biri. Bu meyvenin birden fazla çeşidi bulunuyor. Peki, en sağlıklısı hangisi?

Haber Merkezi

Sağlıklı bir beslenmenin temeli meyveler, her yaş grubundan insan için oldukça önemli.

Uzmanlar, günlük olarak bir porsiyon meyve tüketiminin sağlığımız için şart olduğunu vurguluyor.

Bu meyvelerden biri de elma, ki bu meyve vücuda pek çok fayda sağlıyor.

Ancak, elmanın renginin de sağlığımız üzerindeki etkisi var.

Peki, en sağlıklı elma hangisi?

EN SAĞLIKLI ELMA

Yeşil elma, hem lezzeti hem de sağlığa olan katkılarıyla dikkat çeken bir meyve. Sağlıklı yaşam konusunda adım atmak isteyenlerin favorisi olan yeşil elma, sadece düşük şeker içeriğiyle değil, aynı zamanda yüksek lif oranıyla da öne çıkıyor.

Yeşil elmalar, klorofil adı verilen ve çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlayan antioksidanlar içerir.

Ayrıca, yeşil elma aç karnına tüketildiğinde kanda şeker oranının düşmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, şeker hastalığı yaşayan bireylerin yeşil elma tüketmeleri uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

Kalp sağlığı açısından da önemli bir rol oynayan yeşil elma, kalbin düzenli atışlarını destekler ve kalp sağlığını korur.

Böbrek sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan yeşil elma, böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir ve idrar yolu sağlığını destekleyen meyveler arasında yer alır.