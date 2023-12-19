Kış aylarının vazgeçilmezi: Uzmanlar alarm veriyor! 3 saatten fazla kullanırsanız… Kış aylarında ısınmak için çoğunlukla tercih edilen bu cihazlar adeta tehlike saçıyor. Uzmanlardan 3 saatten fazla kullanılmamasını öneriyor.

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Elektrikli ısıtıcılar, kış aylarında ısınma için sıklıkla tercih edilen cihazlar arasında yer alsa da, doğru kullanımın önemi büyük.

Bu cihazlar, uzun süre prizde takılı kaldığında elektronik aksamda arızalara ve hatta yangın gibi felaketlere neden olabiliyor.

Elektrikli ısıtıcı satıcıları, bu riskleri azaltmak için vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Satıcılar, vatandaşları cihazları 3 saatten fazla kesintisiz çalıştırmamaları konusunda uyarıyor.

Isınma ihtiyacını karşılamak için elektrikli ısıtıcıları kullanırken, sürekli denetim altında tutmak ve belirli aralıklarla kapatıp soğumasına izin vermek önemli.

Peki 3 saatten fazla kullanırsanız ne olur?

Tehlike saçıyor

Elektrikli ısıtıcı satıcıları, bu ısıtıcıların prizde takılı kalma süreleri için önemli açıklamalarda bulundu. Cihazların dinlendirilerek kullanılmasını öneren satıcılar, 3 saatten fazla prizde takılı kalmaması gerektiğini belirtti.

Böylelikle hem ısıtıcınızın ömrü daha uzun olacak hem de devrilerek oluşabilecek yangınları önleyebileceksiniz.

Uyuyan ısıtıcı öneriliyor

Satıcılar, yaygın olarak satılan uyuyan ısıtıcı denilen cihazları öneriyor. Uyuyan ısıtıcılar, herhangi bir devrilme söz konusu olduğunda otomatik olarak sönüyor.