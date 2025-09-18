Kış budaması hangi aylarda yapılır? Kış budama zamanı geldi mi?

Bahçesi olanlar ve meyve ağaçlarıyla ilgilenenler için kış budaması, bitkilerin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önemli bir işlemdir.

Kış aylarında doğru zamanda yapılan budama, ağaçların daha güçlü filizlenmesine ve verimin artmasına yardımcı olur.

Ancak bu budamanın yanlış zamanda yapılması, ağaçların verimini olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle kış budamasının hangi aylarda yapılacağı, doğru zamanı bilmek büyük önem taşır.

Peki, kış budaması hangi aylarda yapılır? Kış budama zamanı ne zamandır? İşte detaylar...

Kış budaması ne zaman yapılır?

Kış budaması genellikle ağaçların yapraklarını döktüğü ve dinlenme dönemine girdiği Kasım ayından Mart ayına kadar olan süreçte yapılır. Özellikle Aralık, Ocak ve Şubat ayları, kış budaması için en uygun zaman dilimi olarak kabul edilir.

Kış budamasında dikkat edilmesi gerekenler

- Budama işlemi, don olaylarının yoğun olduğu günlerde yapılmamalıdır.

- Ağacın yaşına ve türüne uygun budama yöntemi tercih edilmelidir.

- Kesilen dallar, ağacın güneş ve hava almasını kolaylaştıracak şekilde ayarlanmalıdır.