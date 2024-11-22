Kış geldi, talep tavan yaptı: Şifa deposu resmen yok satıyor

Haber Merkezi

Kış aylarının vazgeçilmez bitki çayı ıhlamur, yalnızca aromasıyla değil, sağlık açısından sunduğu sayısız fayda ile de ön plana çıkıyor.

Özellikle grip ve nezle gibi mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur, öksürüğü kesmesi, ateş düşürücü ve terletici özellikleriyle solunum yolu rahatsızlıklarının doğal çözümü olarak biliniyor.

Ayrıca, boğaz ağrısını hafifletmesi, solunum yolundaki tahrişi azaltması ve iltihaplanmayı önleyici etkileri sayesinde hem kullanıcılar hem de sağlık uzmanları tarafından sıkça öneriliyor.

Kemik iltihabı tedavisinde destekleyici bir rol üstlenen ıhlamur, sağlıklı bir kış geçirmek isteyenlerin favori içeceği olmaya devam ediyor.

TALEP ÇOK, ÜRÜN AZ

Düzce'de hizmet veren aktar Aydın Eren, İHA’ya yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Kış geldi, havalar soğudu. Ihlamura olan talep arttı. Yoğun talep var çünkü soğuyan havalarla birlikte vatandaşlarda öksürükler başladı. Bunu önlemek için klasik bir yöntem olan ıhlamuru demleyip içiyorlar. Ancak bu sene kurak geçen yaz nedeniyle fiyatlar yükseldi.”

Yazın kurak geçmesi sebebiyle ıhlamur ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Eren, “Ürün yeterince toplanamıyor. Talep fazla ancak ürün az olduğu için fiyatlar yükseliyor. Piyasadaki ürün talepleri karşılamıyor” diye ekledi.