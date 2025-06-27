Kış geri dönüyor… Saat verildi: Lapa lapa kar yağacak

Sıcak hava dalgası, yerini soğuk havaya bırakıyor.

Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının etkisiyle ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışının yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışı etkili olacak.

BU TARİHLERE DİKKAT!

Hava Forum, pazar gecesi ve pazartesi sabahı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımda, “Dikkat! Kar Alarmı! Pazar gecesi ve pazartesi sabahı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışı bekliyoruz.” sözlerine yer verdi.