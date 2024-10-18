Kış kapıya dayandı, aktarlar dolup taştı! İşte en çok satılan bitki; hastalık bırakmıyor

Haber Merkezi

Sakarya'da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte havaların soğuması, vatandaşları doğal ürünlerin peşine düşürmeye başladı.

Aktar dükkanları, yoğun ilgiyle karşılaşırken, özellikle ıhlamur, papatya ve ada çayı gibi ürünlerin satışlarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Kış çaylarının, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynadığını belirten aktar Mahmut Sulak, insanların hastalanmadan önce bu doğal ürünlere yönelmesinin önemini vurguladı.

Vatandaşların sağlıklı yaşam için doğal ürünlere olan ilgisinin giderek arttığını ifade eden Sulak, soğuk havalarda daha dayanıklı olmak isteyenlerin aktarlara olan talebinin her geçen gün yükseldiğini dile getirdi.

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EN ÇOK BU ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

İHA'da yer alan habere göre; Adapazarı’nda aktarlık yapan Mahmut Sulak, soğuk algınlığının artmasıyla birlikte vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini belirtti.

Sulak, “Vatandaşlar, soğuk algınlığından dolayı ıhlamur, adaçayı ve hatmi çiçeği gibi bitkileri tercih ediyor. Tabi farklı hastalıklardan korunmaları için diğer doğal ürünleri de tavsiye ediyoruz. Ancak şu an vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ürün ıhlamur, ada çayı ve papatyadır. Vatandaşlarımıza, kış aylarına hazırlanırken öncelikle doğal bağışıklığı kuvvetlendirmelerini tavsiye ediyorum. Doğal bağışıklığı kuvvetlendirecek bitkiler ise zerdeçal, zencefil, ebegümeci ve kestane balı gibi bitkileri ve kış çaylarını tüketmelerini tavsiye ediyorum.” dedi.

FİYATLAR ARTTI

Aktar Mahmut Sulak, bu yıl ıhlamur ve diğer bitkilerin fiyatları hakkında bilgi verdi.

Sulak, “Bu sene ıhlamur revaçta. Geçen seneye göre fiyatlar biraz daha yükseldi. Ada çayı, papatya ve hatmi çiçeği gibi bitkiler de soğuk algınlığına karşı çok kullanılıyor. Ihlamur demlenerek boğaz enfeksiyonuna karşı kullanılabilir. Mide gazı için de aynı şekilde papatya çayı demlenip içilebilir. Ada çayı bu sene yaklaşık yüzde 25’lik bir artışla paketi 30 TL oldu. Ihlamurun fiyatı ise 50-60 TL aralığında. Fiyatın yüksek olmasının sebebi ise toplanacağı zaman yağışlar olduğu için fiyatlar biraz yükseldi. Papatyanın fiyatı ise geçen seneye göre yüzde 25 gibi oranla artış gösterdi. Geçen sene 20-25 TL aralığında sattığımız ürünü bu sene 30-37 TL aralığında satışa sunuyoruz.” dedi.