Kış lastiği ne zaman takılır? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Hüseyin Topuz

Kışın uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Havaların soğumaya başlamasının ardından araç sahipleri "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kışın trafikte güveni sağlamak amacıyla zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması araçların ve yayaların daha güvenli seyahat edebilmesi için son derece büyük bir önem teşkil ediyor.

Kışın kar yağışlarının ardından önemi daha çok anlaşılan kış lastiği uygulaması araçların kaymasını önleyerek güven sağlıyor.

Peki, 2024 yılında zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? İşte herkesin araştırdığı o tarih...

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman?

Zorunlu kış lastiği uygulaması her sene aynı tarihler arasında uygulanmaktadır.

1 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.