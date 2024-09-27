Kişilik testi: ilk bakışta ne görüyorsunuz? Kadeh mi, çatal mı? Kişiliğiniz hakkında ipucu veren optik illüzyon testi sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyal medyada paylaşılan bu görsel kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hüseyin Topuz

Sosyal medyada paylaşılan optik illüzyon testleri, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İnternette paylaşılan bu görselde ilk bakışta kadeh mi yoksa çatal mı gördüğünüz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor.

İlk gördüğünüz şeyin, kişiliğinizin çok özel bir yönünü ortaya çıkardığı iddia ediliyor.

Peki, ilk bakışta herkesin farklı birşey gördüğü optik illüzyonda siz ne görüyorsunuz? Çatal mı, kadeh mi?

İşte o görsel..

Çatal görenler

İlk bakışta çatal görüyorsanız siz, çok inatçı ve güçlü bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Kafanıza koyduğunuz her şeyi hiç tereddüt etmeden yapmaya eğilimlisinizdir.

Kadeh görenler

Resme ilk baktığınızda kadey görüyorsanız siz ilgili ve sempatik bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Sempatik kişiliğiniz sizi dost canlısı olarak gösterdiği için çevrenizde sıcakkanlı bir insan olarak tanınırsınız ve insanlar size yakınlık kurmaktan asla çekinmez.