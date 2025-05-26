Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi? İşte yanıtı...

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Kurban bayramına az bir süre kala kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı.

Kurban bayramı öncesinde en çok merak edilenler arasında ise "Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış veya hadım hale getirilmiş hayvanlar, kurban olarak kesilebilir. Bu durum kurban açısından herhangi bir eksiklik oluşturmaz.