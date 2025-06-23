Kışlık kavanozları hazırlayın! Sosluk domates tezgaha çıktı: İşte fiyatı

Kış hazırlıkları için sıkça tercih edilen ve sos yapımında kullanılan sosluk domates, bu hafta İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda kurulan Perşembe Pazarı’nda yerini aldı.

İlk etapta sınırlı sayıda tezgâhta satışa sunulan domates, önümüzdeki hafta itibarıyla daha geniş bir alanda alıcı bulacak.

KİLOSU 20 TL

Sezonun açılmasıyla birlikte kilosu 20 TL’den satışa çıkan sosluk domatesin, pazardaki çeşitliliğin artmasıyla birlikte fiyatının düşmesi bekleniyor.

Taze ve lezzetli sosluk domates, kış aylarında evlerde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

PAZARDA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Özgür Kocaeli’de yer alan habere göre; Bu hafta pazarda, Anadolu’nun özel armut çeşitlerinden Akça armudu ilk kez satışa sunuldu. Kilosu 100 TL’den satışa çıkan Akça armudu, küçük bir amut çeşidi olarak dikkat çekti.

Üzüm çeşitleri de yeniden tezgahları süslemeye başladı. Üzüm kilosu 80 TL, siyah üzüm ise 100 TL’den alıcı buldu.

Kiraz fiyatları 180 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar yükselirken, limon fiyatları ise 40 TL ile 70 TL arasında değişiyor.