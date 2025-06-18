Kışlık konserve ne zaman yapılır? Domates, fasulye, bamya...

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Kışlık konserve hazırlığı, yazın taze ve bol bulunan sebze-meyveleri mevsim dışında da sağlıklı ve doğal şekilde tüketebilmek için yapılan geleneksel bir yöntemdir.

Hem ekonomik hem de katkı maddesiz olması sayesinde hâlâ birçok evde tercih edilir.

Domates başta olmak üzere patlıcan, bezelye, barbunya, fasulye, bamya gibi sebzeler kavanozlarda pastörize edilir ve kış boyunca saklanabilir hale getirilir.

Kışlık konserve hazırlığı için en uygun zaman, yaz sebze ve meyvelerinin tam olgunlaştığı ve fiyatların düştüğü dönemdir.

Peki; kışlık konserve için en uygun zaman ne zaman? Konserve ne zaman yapılır? İşte sebzelere göre mevsimleri...

KIŞLIK KONSERVE ZAMANLARI

Domates: Temmuz ve Ağustos ayları, domates konserveleri için en ideal dönemdir. Bu aylarda domatesler en olgun, sulu ve lezzetli hâlindedir. Doğranmış domates, rendelenmiş domates, menemenlik karışım veya salçalık olarak değerlendirilir.

Kapya Biber: Ağustos ve Eylül, közlenmiş kapya biber ya da menemenlik karışımlar için en verimli zamandır. Bu dönemde kabukları kolay soyulur ve tatlı aroması belirgindir.

Yeşil Biber: Temmuz – Ağustos arası dolmalık ya da kızartmalık olarak kullanılabilir. Menemenlik domates karışımlarında da yer alır.

Patlıcan: Ağustos ve Eylül, közlenmiş patlıcan konservesi yapmak için en uygun zamandır. Fırında veya ocakta közlenip kavanozlara alınabilir.

Taze Fasulye: Haziran ve Temmuz aylarında taze fasulye hem zeytinyağlı hem de etli yemeklik olarak konserve yapılabilir. Domatesle birlikte kavrularak hazırlanabilir.

Bezelye: Mayıs ve Haziran, bezelye konservesi veya dondurmalık olarak değerlendirmek için en uygun aylardır. Kabuklarından ayrılıp haşlandıktan sonra konserve yapılabilir.

Bamya: Haziran – Temmuz ayları arasında limonla haşlanarak veya zeytinyağlı olarak konserve hâline getirilebilir.