Kısmi güneş tutulması ne zaman? Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzünde nadir rastlanan bir doğa olayı için geri sayım başladı.
Yılın ilk kısmi Güneş tutulması 29 Mart 2025'te gerçekleşmişti. Bu tutulma Kuzey Amerika’nın doğusu, Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Rusya’nın bazı bölgelerinden görülebildi.
Şimdi ise yılın ikinci kısmi güneş tutulması için meraklı bekleyiş başladı.
Peki, binlerce kişinin heyecanla beklediği bu gök şöleni Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte detaylar…
Kısmi güneş tutulması ne zaman?
Yılın ikinci kısmi Güneş tutulması 21 Eylül 2025’te yaşanacak. Bu tutulma Antarktika, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu çevresinden gözlemlenebilecek.
Türkiye'den görülecek mi?
21 Eylül'de yaşanacak kısmi güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Gökyüzü meraklıları bu tutulmaları yalnızca farklı ülkelerden yapılacak canlı yayınlar üzerinden takip edebilecek.