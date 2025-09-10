Kısmi güneş tutulması ne zaman? Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde heyecan verici bir doğa olayı yaşanacak. 2025'in ikinci kısmi Güneş tutulması için bekleyiş sürüyor. Peki bu tutulma ne zaman yaşanacak ve Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte detaylar...