Kitaplardaki boş sayfaların ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte yanıtı... Kitaplardaki boş sayfaların sadece estetik veya not alma amacıyla değil, aslında kitap basım sürecinde pratik bir rolü bulunmaktadır. Bu boş sayfalar, kitapların düzgün bir şekilde basılmasını ve bir araya getirilmesini kolaylaştırır.

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Kitapların arasındaki boş sayfaları sık sık görmüşsünüzdür, peki ama işlevi nedir diye hiç düşündünüz mü?

Çoğu kitabın arkasında boş sayfalar vardır bunların amacının okuyucu not alsın diye olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Bu boş sayfaların tek sebebi kitap basımında kullanılan yöntemlerdir.

Kitaplar 4'lü veya 16'lı sayfalar halinde olacak şekilde büyük kağıtlara basılır sonra kesilir ve bir araya getirilir.

İşte bu esnada büyük kağıtlardan kalan boşluklar kitapların içinde boş sayfalar olarak karşımıza çıkar.

Boş sayfaları ayırmak zahmetli bir olduğu için bu sayfalar kitapların içerisinde öylece bırakılır.

Kısacası bu boş sayfalar kitap basımında kullanılan tekniklerin bir sonucudur ve kitapların doğru bir şekilde basılıp bir araya getirilmesini sağlar.

Yani, sadece görsel bir ayrıntı değil aynı zamanda işlevsel bir öğedir.